Четверг, 24 Января 2019 года
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Армия Уганды вмешалась в конфликт между бизнесменами — СМИ

Происшествия

Местные жители, страдающие от постоянных столкновений, рады присутствию военных в их округе

Мубенде, Уганда, 24 января 2019, 09:33 — REGNUM  Полиция и армия были рассредоточены в провинции Бутолоого округа Мубенде, чтобы снять напряжение между двумя враждующими бизнесменами, об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

Причиной конфликта стал вопрос управления лесным заповедником Mpinve Forest Reserve в округе Мубенде.

Вмешательство армии и полиции произошло вслед за ожесточенным столкновением между работниками бизнесмена Эммануэля Абомугиша и работниками Мосеса Карангва. Абомугиша владеет 420 гектарами заповедника, а Карангве принадлежат 1200, об этом сообщает Национальное лесное агентство (NFA).

Столкновения начались из-за спора о том, кто из бизнесменов имеет право засаживать деревьями истощенную территорию заповедника. В конфликт оказались втянуты местные жители, которые ежедневно жалуются на свое положение в округе. Семь человек с ранениями после столкновений доставлены в больницу.

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