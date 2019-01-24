Армия Уганды вмешалась в конфликт между бизнесменами — СМИ

Мубенде, Уганда, , 09:33 — REGNUM Полиция и армия были рассредоточены в провинции Бутолоого округа Мубенде, чтобы снять напряжение между двумя враждующими бизнесменами, об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

Причиной конфликта стал вопрос управления лесным заповедником Mpinve Forest Reserve в округе Мубенде.

Вмешательство армии и полиции произошло вслед за ожесточенным столкновением между работниками бизнесмена Эммануэля Абомугиша и работниками Мосеса Карангва. Абомугиша владеет 420 гектарами заповедника, а Карангве принадлежат 1200, об этом сообщает Национальное лесное агентство (NFA).

Столкновения начались из-за спора о том, кто из бизнесменов имеет право засаживать деревьями истощенную территорию заповедника. В конфликт оказались втянуты местные жители, которые ежедневно жалуются на свое положение в округе. Семь человек с ранениями после столкновений доставлены в больницу.