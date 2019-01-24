В Воронежской области в ДТП с двумя автобусами погиб один человек

Воронеж, , 09:12 — REGNUM В Воронежской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух пассажирских автобусов погиб один человек, сообщает пресс-служба регионального главного управления МВД РФ.

По данным ведомства, ДТП произошло 24 января около 05:00 мск на 699 км трассы М-4 «Дон». По предварительным данным, водитель «Мерседес-Бенз Спринтер» не справился с управлением и столкнулся со встречным автобусом «Сетра», направлявшимся из Москвы в Элисту.

«В результате ДТП водитель микроавтобуса «Мерседес» от полученных травм скончался на месте происшествия, а его пассажир с телесными повреждениями госпитализирован в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что пять пассажиров «Мерседеса» не пострадали, также как и 26 человек, которые находились во втором автобусе. По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку, все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Белгородской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием легкового автомобиля и пассажирской «ГАЗели» погибли два человека, еще 12 пострадали.

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