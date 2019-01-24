Палестинцы пытались перекрыть «дорогу апартеида» вокруг Иерусалима — СМИ

Рамалла , , 09:05 — REGNUM Жители Палестины пытались заблокировать недавно открытую кольцевую дорогу вокруг Иерусалима, сообщает 24 января Al Jazeera.

Активисты называют ее не иначе как «дорога апартеида». В акции приняли участие десятки человек. Сотрудники израильской полиции арестовали двух палестинцев, четверо других получили ранения.

Как передавало ИА REGNUM, акции протеста на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан не прекращаются с конца марта 2018 года. Манифестации начались после того, как президент США Дональд Трамп перенес американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

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