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В Уганде задержали мужчину, подозреваемого в незаконной перевозке людей

Происшествия

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Джинджа, Уганда, 24 января 2019, 09:00 — REGNUM  Полиция по округу Джинджа задержала водителя грузовика за нелегальную перевозку пассажира из прибрежного города в Кении, Момбасы. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

23 января командующий полицией по округу Джинджа Винсент Ирама заявил, что водитель и его пассажир были задержаны ночью 22 января в ходе рутинной проверки на трассе в районе Эмбер Корт. По его словам, подозреваемые направлялись в Кампалу.

Ирама рассказал, что пассажир транспортного средства путался в показаниях, когда говорил, откуда он родом. Сначала он называл Момбасу, затем Кисуму и Малабу.

Ирама заявил, что они предъявили водителю обвинения в незаконной перевозке людей, а пассажиру предъявлены обвинения в нелегальном въезде в Уганду.

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Незаконное пересечение государственной границы
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