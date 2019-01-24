В Индонезии из-за сильного наводнения погибли 26 человек

Макассар, Индонезия, , 08:09 — REGNUM В результате сильного наводнения в провинции Южный Сулавеси в Индонезии погибли не менее 26 человек, сообщает местное издание Detik со ссылкой на данные экстренных служб.

Отмечается, что еще 26 человек числятся пропавшими без вести. Из-за стихии более 3,9 тыс. человек вынуждены были покинуть свои дома.

Для содействия распространению информации о стихийных бедствиях, которые происходят в Южном Сулавеси, был открыт кризисный медиацентр.

Напомним, 23 января в провинции Южный Сулавеси в Индонезии произошло наводнение, которое было спровоцировано ливневыми дождями и выхода из берегов дамбы Били-Били.

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