В Южной Корее за 2018 год конфисковали 426 кг наркотиков

Сеул, , 08:19 — REGNUM Количество конфискованных наркотиков, которые пытались провезти через таможню Южной Кореи, увеличилось в шесть раз. Об этом, как передает телеканал YTN, сообщили в Таможенной службе Республики Корея.

По данным ведомства, количество конфискованных наркотиков в 2018 году составило 426 кг, что в шесть раз больше, чем в 2017 году. В 2017 году было конфисковано лишь 69 кг.

Из всего веса наркотиков на кокаин пришлось 63 кг. В 2017 году этот показатель был в шесть раз ниже и составил всего 136 гр.

Как сообщили представители Таможенной службы, в последнее время в стране наблюдается рост контрабанды наркотиков.