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В Южной Корее за 2018 год конфисковали 426 кг наркотиков

Происшествия

Данный показатель увеличился в шесть раз

Сеул, 24 января 2019, 08:19 — REGNUM  Количество конфискованных наркотиков, которые пытались провезти через таможню Южной Кореи, увеличилось в шесть раз. Об этом, как передает телеканал YTN, сообщили в Таможенной службе Республики Корея.

По данным ведомства, количество конфискованных наркотиков в 2018 году составило 426 кг, что в шесть раз больше, чем в 2017 году. В 2017 году было конфисковано лишь 69 кг.

Из всего веса наркотиков на кокаин пришлось 63 кг. В 2017 году этот показатель был в шесть раз ниже и составил всего 136 гр.

Как сообщили представители Таможенной службы, в последнее время в стране наблюдается рост контрабанды наркотиков.

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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