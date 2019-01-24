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ВВС Турции нанесли новый удар по территории Ирака

Происшествия

Удар был нанесен по территории Иракского Курдистана

ВВС Турции нанесли новый удар по территории Ирака
Иван Шилов © ИА REGNUM
ВВС Турции

Багдад, 24 января 2019, 07:50 — REGNUM  Вооруженные силы Турции нанесли очередной удар по территории Ирака, в результате чего погибли двое мирных граждан, сообщает 24 января Rudaw.

Удар был нанесен по территории Иракского Курдистана в провинции Дахук. В ходе бомбардировок также пострадали два человека, в настоящее время им оказывается медицинская помощь.

Напомним, ВВС Турции регулярно наносят авиаудары по территории соседнего государства Ирак. Целью военных являются позиции Рабочей партии Курдистана, считающейся в Турции террористической организацией.

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