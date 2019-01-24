Российский Су-27 перехватил самолет-разведчик ВВС Швеции

Москва, , 07:27 — REGNUM Истребитель Су-27 ВКС РФ осуществил перехват шведского самолета-разведчика «Гольфстрим», летевшего над Балтийским морем в сторону границы России. Об этом сообщили 24 января в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Отмечается, что самолет-разведчик направлялся к российской границе с выключенным транспондером.

«Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне», — сообщили в российском военном ведомстве.

Также в Минобороны РФ добавили, что после приближения российского самолета «Гольфстрим» предпочел удалиться.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре начальник радиотехнических войск ВКС РФ генерал-майор Андрей Кобан отметил, что в минувшем году российские военные летчики обнаружили и сопроводили у границ России около 3 тыс. боевых самолетов иностранных государств.

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