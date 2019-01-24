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В Южно-Сахалинске эвакуировали администрацию

Происшествия

У здания дежурит полиция и МЧС

Южно-Сахалинск, 24 января 2019, 05:30 — REGNUM  Эвакуация сотрудников и посетителей здания администрации Южно-Сахалинска проведена после сообщения о заложенном взрывном устройстве, сообщает 24 января ИА SakhalinMedia.

Уточняется, что у здания дежурят наряды полиции и три машины экстренных служб.

Напомним, 24 января в Южно-Сахалинске эвакуировали несколько учебных заведений и больниц после звонков о минировании. Сообщения о минировании поступили также в городе Холмск (Сахалинская область).

Как отметили в администрации Южно-Сахалинска, занятия отменены в ряде школе не только в региональном центре, но и в трех селах — в Соловьевке, Дачном и Раздольном. В Дачном, как показала проверка, минирование отсутствует, ведется проверка в Соловьевке.

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