В Южно-Сахалинске эвакуировали администрацию

Южно-Сахалинск, , 05:30 — REGNUM Эвакуация сотрудников и посетителей здания администрации Южно-Сахалинска проведена после сообщения о заложенном взрывном устройстве, сообщает 24 января ИА SakhalinMedia.

Уточняется, что у здания дежурят наряды полиции и три машины экстренных служб.

Напомним, 24 января в Южно-Сахалинске эвакуировали несколько учебных заведений и больниц после звонков о минировании. Сообщения о минировании поступили также в городе Холмск (Сахалинская область).

Как отметили в администрации Южно-Сахалинска, занятия отменены в ряде школе не только в региональном центре, но и в трех селах — в Соловьевке, Дачном и Раздольном. В Дачном, как показала проверка, минирование отсутствует, ведется проверка в Соловьевке.

Читайте ранее в этом сюжете: Волна телефонного терроризма докатилась и до Сахалина