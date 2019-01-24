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При обрушении башенного крана в центральном Китае погибли люди

Происшествия

Инцидент произошёл около 9:15 по местному времени 23 января

Чанша, Китай, 24 января 2019, 04:59 — REGNUM  Четыре человека погибли и еще один получил ранения при обрушении башенного крана в провинции Хунань центральной части Китая, сообщает 23 января агентство Синьхуа.

Инцидент произошёл около 9:15 по местному времени, когда рабочие занимались демонтажем башенного крана на строительной площадке в уезде Хуажун города Юэян. Два человека погибли на месте, еще двое — в госпитале при оказании им медицинской помощи. Инициировано расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, в провинции Гуандун на юге Китая 11 человек погибли во время обрушения дорожного полотна при строительстве метро.

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Происшествия на стройках
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