В США арестовали подозреваемого в изнасиловании женщины в коме

Финикс , США, , 04:53 — REGNUM Сотрудники полиции США задержали медбрата клиники Hacienda в Финиксе по подозрению в изнасиловании женщины, находившейся в коме в течение десяти лет лет и родившей ребенка, сообщает телеканал Fox News.

По словам шефа полиции, правоохранители работали каждый день, чтобы расследовать это дело. Полиция подозревает в совершении преступления 36-летнего Нэйтана Сазерленда. Они обнаружили совпадения в ДНК-тестах у Сазерленда и родившегося ребенка. Полиция сообщает, что Сазерленд работал в больнице с 2011 года.

Ранее, 5 января стало известно, что пациентка одной из клиник Финикса, десять лет находящаяся в состоянии комы, родила ребенка. Ребенок родился абсолютно здоровым. После этого в больнице было введено новое правило — врачам мужского пола запрещено заходить к пациенткам без присутствия женщин.