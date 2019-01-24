Волна телефонного терроризма докатилась и до Сахалина

Южно-Сахалинск, , 04:52 — REGNUM В Южно-Сахалинске были эвакуированы люди из ряда школ, больниц и административных зданий в связи с поступившими сообщениями о минировании, сообщает агентство «Сахалин-Курилы».

В связи с сообщениями, были отменены занятия в 19 школах Южно-Сахалинска. Как отмечает портал АСТВ, сообщения о минировании поступали также в школы и административные здания Корсаковского района Сахалина, а также в больницы Южно-Сахалинска и Холмска, там тоже была проведена эвакуация.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января волна телефонного терроризма прошла в другом дальневосточном городе — во Владивостоке. Из-за ложных сообщений о минировании были эвакуированы около 35 школ, 11 торговых центров, три больницы, а также администрация Приморского края.

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