Прорвало трубопровод. В двух районах Самары введен режим ЧС

Самара, , 03:31 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации введен в двух районах Самары из-за порыва на трубопроводе, сообщили 24 января в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

«Органы управления и силы Кировского и Промышленного внутригородских районных звеньев территориальной подсистемы РСЧС городского округа Самары приведены в режим функционирования «Чрезвычайная ситуация», — сообщили в МЧС РФ.

Прорыв теплотрассы произошел 22 января в 14:17 (время местное) на улице Стара Загора. Прорвало трубопровод диаметром 1 000 мм, в результате чего было нарушено теплоснабжение: без тепла остались свыше 470 жилых домов и 41 социально-значимый объект.

Тепла оказались лишены 74 500 самарцев. Для устранения нарушения были приостановлены подача горячей воды и тепла в 36 учреждений и 388 многоквартирных жилых домов.

Эта работа была закончена в 20:00 (время местное) 23 января. Во время заполнения системы теплоносителя произошел повторный порыв трубопровода. 133 дома (более 12 тысяч жителей) были подключены к теплу на пониженных параметрах.

В этот же день в городе начал действовать оперативный штаб и пять пунктов временного размещения людей, в том числе в техническом лицее им. С.П. Королева (ул. Воронежская), а также в четырех школах (139, 149, 47 и 77).

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