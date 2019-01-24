Актеру Алеку Болдуину придется научиться управлять гневом

Лос-Анджелес, США, , 01:59 — REGNUM Американский актер Алек Болдуин был признан виновным в избиении мужчины на парковке, сообщает телеканал Fox News.

Сообщается, что на заседании суда актер полностью признал свою вину. Суд постановил Болдуину уплатить штраф в размере $120 и пройти курс по управлению гневом до 27 марта. К этому сроку он должен предоставить суду квитанцию об оплате штрафа и справку о прохождении курса.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября 2018 года полиция задержала актера Алека Болдуина за драку с мужчиной из-за парковочного места. Президент США Дональд Трамп с иронией пожелал ему удачи на своей странице в Twitter.

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