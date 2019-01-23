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Четыре человека спасены при тушении пожара на юге Москвы

Происшествия

Возгорание произошло в многоэтажном доме в Бирюлёво Восточном

Москва, 23 января 2019, 22:57 — REGNUM  Четыре человека спасены при тушении пожара вечером 23 января в московском районе Бирюлёво Восточное. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе столичного управления МЧС России.

По информации ведомства, возгорание произошло в одной из квартир в многоэтажном доме, расположенном по адресу: Бирюлёвская улица, 31/2.

Площадь, охваченная огнём, составила 20 квадратных метров. Прибывшим на место пожарным удалось в течение двадцати минут ликвидировать возгорание.

Сообщается, что из горящей квартиры был спасён один человек, из рядом расположенных — ещё три человека, в том числе двое детей. Все они были переданы для осмотра медикам.

В МЧС отметили, что на момент ликвидации пожара информации о пострадавших не поступало.

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Пожары в жилых домах
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