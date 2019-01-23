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У консульства США в Женеве прогремел взрыв

Происшествия

«Местная полиция считает район безопасным»

У консульства США в Женеве прогремел взрыв
Niklas Freidwall
Взрыв

Женева, Швейцария, 23 января 2019, 21:22 — REGNUM  Вблизи здания консульства США в швейцарской Женеве прогремел взрыв, 23 января передает агентство Associated Press.

«Взрыв был связан с электрическим трансформатором… Ремонт займет несколько часов. Местная полиция считает район безопасным», — говорится в сообщении посольства США в Берне.

По сообщению полиции Женевы, взрыв не является преднамеренным, в результате инцидента никто не пострадал.

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