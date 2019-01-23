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Задержан замглавы администрации чувашского Новочебоксарска

Происшествия

По данным СМИ

Задержан замглавы администрации чувашского Новочебоксарска
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Коррупция

Чебоксары, 23 января 2019, 20:35 — REGNUM  В Чувашии задержан ещё один высокопоставленный чиновник. В поле зрения правоохранительных органов попал замглавы администрации Новочебоксарска, сообщает ТАСС.

Отмечается, что задержан заместитель главы администрации главы Новочебоксарска по вопросам градостроительства, ЖКХ и инфраструктуры. По информации местных СМИ, его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

Напомним, в декабре 2018 года в Чувашии арестован вице-премьер Владимир Аврелькин, которого подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при выделении субсидий из регионального бюджета.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 января глава Чувашии Михаил Игнатьев в своём послании затронул тему коррупции, отметив, что «противодействие коррупции остается одним из важнейших направлений государственной политики» региона. По его словам, «реализуется целый комплекс мер, направленных на борьбу со взяточничеством и «теневой экономикой». Было отмечено, что благодаря «эффективному деловому взаимодействию с правоохранительными органами и прокуратурой республики в прошлом году удалось выявить преступления и правонарушения коррупционной направленности, ущерб от которых составил более 245 млн рублей».

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Коррупция и борьба с ней
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