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Студент из Южной Кореи пострадал во время экскурсии по Гранд-Каньону в США

Происшествия

25-летний студент перенес три операции на головном мозге

Студент из Южной Кореи пострадал во время экскурсии по Гранд-Каньону в США
Bureau of Land Management
Гранд-Каньон

Флагстафф, США, 23 января 2019, 19:43 — REGNUM  Южнокорейский студент пострадал во время экскурсии по Национальному парку Гранд-Каньон в США, сообщает The Korea Times Daily.

Согласно информационному источнику, 25-летний студент из Южной Кореи после окончания университета поехал по языковой программе в Ванкувер, Канада. Согласно сообщению родственников молодого человека данная программа была выбрана из-за выездной экскурсии в Национальный парк Гранд-Каньон, расположенный в штате Аризона, США.

По сообщению генерального консула Республики Корея в Лос-Анджелесе и местных СМИ, молодой человек посетил Национальный парк Гранд-Каньон 30 декабря 2018 года вместе с языковой группой примерно в 4 часа по местному времени. Однако в период свободного времени южнокорейский студент сорвался со скалы на несколько десятков метров вниз в районе Южный Рим.

Точная причина и место откуда упал 25-летний студент до сих пор не известны.

После инцидента спасательная команда доставила молодого человека на вертолете в близлежащий медицинский центр г. Флагстафф, штат Аризона. Известно, что южнокорейский студент с согласия родителей перенес три операции на головном мозге.

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