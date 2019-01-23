Крымский суд арестовал личного охранника Ленура Ислямова

Симферополь, , 18:17 — REGNUM Киевский районный суд Симферополя вынес решение об аресте участника украинского нацбатальона, который был задержан сотрудниками УФСБ в Крыму 23 января.

«На основании представленных суду материалов и доказательств подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК Российской Федерации, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 23 марта 2019 года», — сообщила пресс-служба суда.

Защита подозреваемого ходатайствовала о мере пресечения, не связанной с содержанием под стражей, но ходатайство было отклонено.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января сотрудниками УФСБ был задержан участник украинского националистического «батальона им. Н. Челебиджихана» (организован так называемым меджлисом, организацией, деятельность которой запрещена в РФ). В его отношении было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 208 УК РФ — участие в незаконном вооружённом формировании на территории иностранного государства. Известно, что задержанный являлся личным охранником организатора блокады Крыма Ленура Ислямова.

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