СК возбуждены дела против руководителей полиции подмосковного Чехова

Чехов, Московская область, , 18:09 — REGNUM Сотрудники полиции подмосковного Чехова подозреваются в получении взяток, сообщили 23 января корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области.

Следствие полагает, что начальник отделения по борьбе с организованной преступностью уголовного розыска ОМВД России по Чехову в декабре 2018 года получил от местного предпринимателя взятку в размере 90 тысяч рублей. Средства были переданы для непривлечения «к уголовной ответственности за хулиганские действия и уничтожение видеозаписей, зафиксировавших преступные действия».

Кроме того, старший инспектор ОМВД подозревается в том, что в конце ноября 2018 года получил взятку в размере 200 тысяч рублей от местного предпринимателя за общее покровительство.

Следствие возбудило два уголовных дела по фактам получения взяток — пункту «б» части 5 статьи 290 УК РФ.

«Сегодня следователями ГСУ СК России по Московской области во взаимодействие с оперативными сотрудниками ГУ СБ МВД России проведены обыски по местам жительства и в служебных кабинетах указанных сотрудников полиции, а также их руководства с целью проверки на причастность к совершению аналогичных преступлений. После завершения обысков и иных следственных действий, подозреваемые будут доставлены к следователю на допрос», — рассказали следователи.

Ранее в СМИ появились сообщения о задержании высокопоставленных сотрудников полиции подмосковного города Чехов.

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