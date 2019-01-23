Крали сладости и хлеб: в Чувашии осудили 11 грабителей магазинов

Чебоксары, , 17:50 — REGNUM В Чувашии 11 чебоксарцев осуждены за кражи из сельских магазинов. Преступникам — от 16 до 24 лет, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по республике Олег Дмитриев. Они крали, как правило, продукты питания, которые, по одной из версий, могли передавать находящимся в следственном изоляторе или местах лишения свободы.

Перед судом предстали 11 молодых людей, в их числе — 16-летний школьник, двое 18-летних парней, остальным — от 20 до 24 лет. По данным следствия, с 8 сентября по 12 октября 2017 года в ночное время они совершили шесть краж из сельских магазинов, расположенных в Чебоксарском, Марпосадском, Красноармейском и Моргаушском районах. Ущерб оценён в 500 тыс. рублей. Их задержали в октябре при попытке совершения очередной кражи.

По данным следственного управления, крали в основном продукты питания — в частности, майонез, кетчуп, рисовую кашу, сладости, колбасу, ветчину, консервы, хлеб. Не исключается, что украденные продукты питания могли передаваться находящимся в следственном изоляторе или местах лишения свободы.

Чебоксарский районный суд в зависимости от конкретной роли и степени участия признал их виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ и ч. 3 ст. 30, ст. 158 УК РФ («Кража», «Покушение на кражу»). Шестерым назначено от 2 до 4,5 лет с отбыванием в колонии-поселении либо в колонии общего режима, троим фигурантам — в виде условного лишения свободы на срок от 1,5 до 2 лет, двоим их сообщникам — в виде 100 и 140 часов обязательных работ. Приговор суда еще не вступил в законную силу.

«Поскольку некоторые осужденные на момент совершения краж имели непогашенные судимости, связанные с хищениями чужого имущества, следователем органы внутренних дел проинформированы о необходимости принятия должных мер по профилактике рецидивной преступности», — сказал Олег Дмитриев.

Напомним, в ноябре 2018 года два 14-летних подростка в Ибресинском районе проникли на склад торговой точки в одном из посёлков, похитив продукты питания. Школьники были опрошены и добровольно выдали стражам порядка похищенное.

«Было установлено также, что подозреваемые не впервые проникают в данный магазин: раскрыто хищение, совершенное 14 октября 2018 года, о котором в ОМВД не сообщалось. Сумма ущерба устанавливается, проводится ревизия. Ранее подростки никогда не попадали в поле зрения правоохранительных органов», — отмечали в полиции.