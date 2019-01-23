Спецназ ФСБ задержал руководителей полиции подмосковного Чехова

Чехов, Московская область, , 17:22 — REGNUM Руководители полиции города Чехова Московской области задержаны сотрудниками ФСБ и Следственного комитета, сообщает 23 января Life со ссылкой на источник.

Задержаны, указывает СМИ, руководители ОМВД по городскому округу Чехов Московской области Андрей Большаков и его заместитель Александр Зайцев. В рабочих кабинетах и дома у них проведены обыски.

По данным издания, офицеров подозревают в организации преступного сообщества и покровительстве местным бизнесменам и авторитетам. Задержание прошло рано утром 23 января. В операции принимали участие бойцы спецназа ФСБ РФ.

Отмечается, что событие связано с расследованием уголовного дела в отношении бизнесмена, который якобы участвовал в незаконных сделках с недвижимостью.

Официальных комментариев по ситуации пока нет.

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