В Липецке 15-летняя школьница пострадала в массовой драке

Липецк, , 17:03 — REGNUM В Липецке на улице Берзина 22 января произошла массовая драка подростков, сообщил портал LipetskMedia.

По информации издания, в схватке пострадала 15-летняя школьница. Она доставлена в больницу с сотрясением мозга и черепно-мозговой травмой. Полицейские установили личности всех участников драки и проводят проверку, хотя на официальном портале регионального управления МВД об этом данных нет.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Липецкой области подобные «разборки» в среде подростков — не редкость, как и массовые драки. Более того, сами жители Липецка жалуются на противоправные действия агрессивных подростков, однако в большинстве случаев дела даже не доходят до полиции. Например, подростки, избившие сверстницу и заснявшие это на видео, отделались «воспитательной беседой» с правоохранителями.

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