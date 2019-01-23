В деле о гибели полицейского в Симферополе до сих пор нет ясности — Следком

Симферополь, , 16:47 — REGNUM По факту гибели полицейского в Симферополе нет окончательных результатов, расследование продолжается. Об этом на пресс-конференции в Симферополе 23 января заявил руководитель ГСУ Следкома РФ по РК генерал-лейтенант юстиции Михаил Назаров.

«Возбуждено уголовное дело, сейчас следствием отрабатываются все версии произошедшего», — отметил Назаров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 ноября 2018 года в крымской столице был найден мёртвым заместитель начальника отдела полиции №3 «Центральный» Эмадин Исмаилов, который незадолго до этого перевёлся туда из аппарата городского управления. Позже его жена обратилась в прокуратуру и Следком Крыма с жалобой «на незаконное бездействие и решения при доследственной проверке и предварительном следствии». По её словам, правоохранители квалифицировали уголовное дело по статье о доведении до самоубийства, при этом следствие делает всё, чтобы его «замять».

"Перед похоронами я осматривала его тело: мой муж, будучи правшой, имея боязнь крови, не мог причинить себе сам такие телесные повреждения», — отмечала вдова погибшего Яна Фарыняк.

Позже она также сообщила корреспонденту ИА REGNUM о том, что следователь желает вызвать на допрос её шестилетнего ребёнка.

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