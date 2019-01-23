С начала года в Москве изъяли 400 кг браконьерской чёрной икры

Москва, , 16:08 — REGNUM Две партии браконьерской чёрной икры осетровых пород рыб весом 300 и 100 килограммов изъяли из оборота в Москве инспекторы рыбоохраны совместно с сотрудниками правоохранительных органов, сообщает 23 января пресс-служба Росрыболовства.

18 января сотрудники отдела государственного контроля в ведении Росрыболовства совместно с сотрудниками федеральной службы безопасности России и УЭБ и ПК МВД России по Москве изъяли в Можайском районе 300 кг незаконно добытой икры. Мероприятие прошло в рамках ранее возбужденного уголовного дела по ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство).

Несколькими днями ранее, 14 января, в Пресненском районе Москвы инспекторы рыбоохраны в ходе совместных мероприятий с правоохранителями из указанных ведомств изъяли из легкового автомобиля 200 пластиковых контейнеров по 0,5 кг с икрой осетровых видов рыб общим весом 100 кг.

В отношении гражданина, причастного к транспортировке икры, возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258.1 УК РФ («Незаконные добыча, содержание, приобретение, хранение, перевозка, пересылка и продажа особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов»).

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