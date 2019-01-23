В районе поисков пропавшего самолета с игроком «Кардиффа» найдены обломки

Лондон, , 15:42 — REGNUM В районе Ла-Манша, недалеко от места пропажи лекгомоторного самолета с игроком футбольного клуба «Кардифф Сити» Эмилиано Салой, поисковики обнаружили обломки, сообщает 23 января RMC.

«В море были найдены подушка, ярко-оранжевый предмет, коробка и множество элементов белого цвета, плавающих рядом с изогнутым куском металла», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 21 января легкомоторный самолет, вылетевший из французского Нанта в британский Кардифф, исчез с радаров. На борту находились два человека, в том числе игрок британского футбольного клуба «Кардифф Сити» Эмилиано Сала.

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