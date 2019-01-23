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В Индонезии из-за наводнения погибли 9 человек

Происшествия

Десять человек объявлены пропавшими без вести

В Индонезии из-за наводнения погибли 9 человек
Ураган

Макассар, Индонезия, 23 января 2019, 15:37 — REGNUM  Из-за наводнения, а также сильных ветров и проливных дождей, которые обрушились на восемь районов в провинции Южный Сулавеси (Индонезия), девять человек погибли, десять объявлены пропавшими без вести и тысячи жителей провинции были вынуждены покинуть свои дома, сообщает Antaranews.

На основании информации, полученной от агентства по борьбе со стихийными бедствиями, шесть человек погибли в Гова и трое человека в Маросе.

Сообщается, что для содействия распространению информации о стихийных бедствиях, которые происходят в Южном Сулавеси, в эту среду, 23 января 2019 года, был открыт кризисный медиацентр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 января 2019 года в провинции Южный Сулавеси в Индонезии произошло наводнение, которое было спровоцировано ливневыми дождями.

Читайте ранее в этом сюжете: Наводнение в Индонезии: шесть человек погибли

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