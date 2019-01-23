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На границе Киргизии с Казахстаном застрелили контрабандиста

Происшествия

Нарушитель напал с ножом на пограничников

Бишкек, 23 января 2019, 15:12 — REGNUM  В Манасском районе Таласской области Киргизии на киргизско-казахстанском участке госграницы произошел вооруженный инцидент, в ходе которого пограничники застрелили нарушителя. Об этом сегодня, 23 января, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пограничной службе Киргизии.

По информации ведомства, трое неизвестных незаконно пытались незаконно перегнать из Киргизии в Казахстан табун численностью около 15 лошадей. Заметивший нарушителей пограничный наряд попытался задержать их, но контрабандисты оказали сопротивление, напав на киргизстанских военнослужащих с ножом.

Пограничники несколько раз выстрелили в воздух, а затем в сторону нарушителей границы. В результате один из контрабандистов был ранен, двоим другим удалось скрыться на территории соседнего Казахстана.

Киргизстанские военнослужащие оказали раненному нарушителю первую медицинскую помощь, но он скончался от полученного огнестрельного ранения. В настоящее время пограничная служба проводит следственные мероприятия и пытается выяснить личности двух сбежавших в Казахстан контрабандистов.

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Контрабанда и борьба с ней
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