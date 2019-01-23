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«Люди уподобились животным» — в ростовском зоопарке молодёжь дразнила тигра

Происшествия

Видео сняли очевидцы и выложили в социальных сетях

Ростов-на-Дону, 23 января 2019, 14:33 — REGNUM  В зоопарке Ростова-на-Дону произошёл инцидент, о котором стало известно благодаря очевидцам. Молодые посетители дразнили тигра, в результате чего довели дикое животное до бешенства. О том, что несколько юношей и девушка измывались над запертым в клетку хищником, стало известно после того, как видеоролик попал в социальную сеть «ВКонтакте».

Горожане не только корчили животному гримасы, но и закидали его снежками и камнями, бросая их через ограду прямо в хищника. При этом всём присутствовал ребёнок, на которого тигр пытался накинуться. Совершить нападение на человека дикому животному помешала крепкая ограда.

«Нужно было видеть глаза животного, наполненные злобой и обидой. Дразнящий животных в зоопарке сам уподобляется животным. Будьте людьми!» — написала женщина, ставшая очевидцем произошедшего.

ИА REGNUM сообщало, что в России ужесточено наказание за издевательство над животными.

ИА REGNUM напоминает, что в 2008 году в ростовском зоопарке дети убили кенгуру и чаек. Три птицы погибли, ещё три были сильно ранены. Подозреваемые, по информации милиции, были частыми посетителями зоопарка. Малолетними преступниками оказались родные брат и сестра (на момент совершения преступления им было 12 и 10 лет), а также их друг.

Читайте ранее в этом сюжете: В ростовском зоопарке дети убили кенгуру и чаек

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Жестокое обращение с животными и борьба с ним
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