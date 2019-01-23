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Вспышка кишечной инфекции зафиксирована среди участников олимпиады в Уфе

Происшествия

Трое детей госпитализированы

Уфа, 23 января 2019, 14:28 — REGNUM  В Уфе 13 участникам регионального этапа Всероссийской олимпиады по биологии, которые проживают в гостинице «Амакс Турист», потребовалась медицинская помощь. Троих детей в возрасте 15−17 лет госпитализировали с предварительным диагнозом «кишечная инфекция» в уфимскую инфекционную клиническую больницу, сообщили ИА REGNUM в городской службе спасения.

Сейчас медики обследуют других детей, проживающих в гостинице. Специалисты управления Роспотребнадзора по Башкирии проводят проверку.

В службе спасения отметили, что в отеле «Амакс Турист» проживают 140 участников олимпиады.

В настоящее время проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе 44 ребенка, которые находились в пензенском санатории «Надежда», пострадали от пищевого отравления. 18 и 19 января в ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» госпитализированы шестеро детей: трое — с диагнозом «острая вирусная инфекция», еще трое — с диагнозом «острый фарингит».

В санатории был введен карантин, проверку по факту инцидента проводят прокуратура и следственное управление СКР по Пензенской области.

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Массовые пищевые отравления
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