За месяц ВСУ трижды обстреляли школу в ЛНР — Марочко

Луганск, , 14:32 — REGNUM В январе 2019 г. школа населённого пункта Золотое-5 трижды подвергалась обстрелам со стороны ВСУ. Об этом заявил 23 января официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко на брифинге.

Он также отметил, что на 24 января запланирован визит главы Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фионы Фрейзер и подчеркнул, что подобные действия ВСУ являются вопиющими фактами нарушения прав человека, на которые Фрейзер следует обратить внимание.

Марочко напомнил, что в январе 2019 года три пенсионера скончались в районе пунктов пропуска между ЛНР и Украиной, поскольку украинская сторона вынуждает их регулярно ездить за пенсией.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января 2019 года в ста метрах от пункта пропуска в районе населённого пункта Станица Луганская скончался пожилой мужчина.

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