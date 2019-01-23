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Липецкие полицейские приняли роды на вокзале

Происшествия

Двум прапорщикам в областном центре пришлось из постовых переквалифицироваться в акушеров

Липецк, 23 января 2019, 14:25 — REGNUM  В Липецке двое прапорщиков полиции приняли роды у женщины, у которой схватки начались внезапно на автовокзале. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

По информации официального представителя МВД России Ирины Волк, 40-летняя женщина на последних сроках беременности на автовокзале почувствовала себя плохо и обратилась к полицейским с просьбой вызвать скорую помощь. Медиков вызвали, но не дождались — у женщины начались роды. Вместе с дежурившим на автовокзале фельдшером роды приняли сотрудники патрульно-постовой службы Олег Крутских и Руслан Гасанов.

Прибывшие на место врачи скорой помощи подтвердили, что помощь полицейских была квалифицированной и была оказана вовремя. Мать и ребёнка доставили в родильный дома. Родившегося мальчика назвали Олегом — в честь одного из прапорщиков, принимавших роды.

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Гинекология, акушерство, перинатология
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