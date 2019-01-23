Разведка ЛНР обнаружила у линии фронта контрбатарейные радары ВСУ

Луганск, , 14:20 — REGNUM В районе трёх населённых пунктов ЛНР, находящихся под контролем ВСУ, разведка обнаружила американские системы контрбатарейной борьбы, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко на брифинге.

«В районах населенных пунктов Луганское, Троицкое и Крымское выявлены новые оборудованные позиции с установленными на них переносными станциями РЛС AN/TPQ-49 производства США, предназначенные для корректировки артиллерийского огня», — рассказал Марочко.

Он также отметил активность украинских разведывательных групп из состава 8 отдельного полка специального назначения, зафиксированную разведкой ЛНР в районе сёл Болотенное и Сизое.

Напомним, США предоставили Украине 14 радаров для контрбатарейной борьбы в июле 2016 года. Как заявил военный журналист Юрий Бутусов, американцы отключили в оборудовании функцию непосредственной корректировки огня по выявленным целям.

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