В Хакасии дело таксиста-маньяка рассмотрят в закрытом режиме

Абакан, , 14:03 — REGNUM Верховный суд Хакасии приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Дмитрия Лебедя. В регионе и за его пределами он известен как таксист-маньяк.

Лебедь обвиняется в совершении ряда изнасилований, насильственных действий сексуального характера, краж, а также в убийстве четырех человек и покушении на убийство.

Как сообщили ИА REGNUM в суде, в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 241 УПК РФ, по делу будет проведено закрытое судебное разбирательство. Первое судебное заседание назначено на 5 февраля 2019 года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в начале января 2019 года следственное управление СКР по Хакасии объявило о завершении расследование уголовного дела в отношении 32-летнего Дмитрия Лебедя. Его жертвами в 2012—2017 годах становились одинокие нетрезвые женщины. Злоумышленник пользовался арендованным автомобилем — он предлагал женщинам свои услуги в качестве таксиста. Потерпевшими признаны десять женщин в возрасте от 18 до 34 лет. Материалы уголовного дела составили 22 тома.

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