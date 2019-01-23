В Житомирской области вандалы разгромили часовню УПЦ

Барановка, Украина, , 13:53 — REGNUM Неизвестные разгромили часовню УПЦ возле села Дубровка Житомирской области, заявили в пресс-службе нацполиции области, сообщил 22 января официальный сайт ведомства.

«Ночью неизвестные разбили стекло в окнах общедоступной часовни, стоящей у дороги между сёлами Высокая Печь и Дубровка Барановского района», — сказано в сообщении.

В группе населённого пункта Барановка в социальной сети Facebook были опубликованы фото места инцидента. Злоумышленники разбили стёкла часовни, повредили и разбросали иконы, забросали мусором колодец, расположенный рядом с культовым сооружением.

Напомним, в связи с образованием на территории Украины объединённой раскольничьей церкви, которую всячески поддерживает государство, участились случаи вандализма, а также захвата храмов канонической Украинской православной церкви.

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