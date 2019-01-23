В Магнитогорске задержали банду по продаже наркотиков через интернет

Магнитогорск, Челябинская область, , 13:39 — REGNUM В Магнитогорске сотрудники полиции пресекли деятельность банды, торговавшей наркотиками через интернет, задержаны 27 человек, сообщила 23 января официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данным ведомства, злоумышленники организовали сеть интернет-магазинов, через которую сбывали наркотики в Челябинской области. Связь между сообщниками осуществлялась через мессенджеры.

При обысках у подозреваемых и в местах закладок изъято порядка 10 кг наркотиков, а также приспособлений для их производства, деньги, компьютеры и телефоны. Предварительная сумма дохода от незаконной деятельности превысила 10 млн рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4,5 ст. 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»), ч.1,2 ст. 210 («Организация преступного сообщества») УК РФ. В настоящее время подозреваемые находятся под стражей.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2018 года в России сотрудники полиции ликвидировали крупный канал сбыта наркотиков. Выйти на организатора интернет-магазина, от владельцев которого наркосбытчики получали товар, удалось через курьера, задержанного в поезде Москва — Астрахань с более чем 200 граммами наркотического средства.

Читайте подробнее: В России полиция накрыла межрегиональную банду наркосбытчиков