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Против боевиков украинского нацбата в Крыму заведены уголовные дела

Происшествия

Им вменяется участие в незаконном вооружённом формировании на территории иностранного государства

Симферополь, 23 января 2019, 13:24 — REGNUM  В отношении двух боевиков одного из украинских националистических батальонов возбуждены уголовные дела. В настоящее время сотрудники ФСБ по Крыму и Севастополю проводят в их домах обыски, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

«Указанные лица являются участниками незаконного вооружённого формирования «батальон имени Номана Челебиджихана» (организован так называемым меджлисом, организацией, деятельность которой запрещена в РФ — ИА REGNUM )», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ФСБ также сообщили, что уголовные дела против двоих националистов возбуждены за участие в незаконном вооружённом формировании на территории иностранного государства. Максимальная санкция по ч. 2 ст. 208 УК РФ предполагает до 15 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года в Крыму по той же статье задержали еще одного боевика указанного «нацбата», главарем которого является Ленур Ислямов — один из организаторов энергетической и товарной блокад российского полуострова.

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