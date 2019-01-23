В Грузии задержали с наркотиками сына экс-мэра Махачкалы — СМИ

Тбилиси, , 13:29 — REGNUM В Грузии с крупной партией наркотиков был задержан Бадрудин Мусаев — сын бывшего мэра города Махачкалы Мусы Мусаева. По версии правоохранительных органов, Мусаев-младший являлся лишь перевозчиком запрещённых веществ, а не их владельцем. Ему предъявлено обвинение, пишет 23 января «Черновик». Уточняется, что задержание не связано с имеющимися у него проблемами с российским законодательством.

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Напомним, в июле 2018 года Советский районный суд города Махачкала приговорил Бадрудина Мусаева к 2,5 годам лишения свободы за применение насилия в отношении сотрудников ГИБДД и публичное оскорбление представителей власти. Установлено, что 31 мая 2016 года сын мэра грубо нарушал правила дорожного движения на своем автомобиле «Мерседес-Бенц»: выполнял заносы и развороты на пересечении центральных улиц Махачкалы.

Когда полицейские попытались остановить нарушителя, он чуть не наехал на одного из них. После того, как Мусаева всё же остановили, лихач напал с кулаками на стражей порядка, попутно высказывая оскорбления и угрозы. Во время потасовки двое полицейских получили травмы.

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Сам Бадрудин Мусаев не явился ни на оглашение приговора, ни на рассмотрение поданной адвокатами апелляционной жалобы, которая Верховным судом Дагестана была отклонена. После того, как приговор вступил в законную силу, в январе 2019 года, Мусаев-младший был объявлен в федеральный розыск.

Свою вину Мусаев не признал. Он заявлял, что не нападал на сотрудников полиции и не находился в той машине, которая совершала виражи. По его словам, на месте инцидента он оказался случайно. Якобы он наоборот пытался урегулировать конфликт, который возник между его товарищем и сотрудниками правопорядка.