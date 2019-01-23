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На Украине из-за непогоды ограничили движение на нескольких трассах

Происшествия

Снегопады вызвали трудности на дорогах Украины

На Украине из-за непогоды ограничили движение на нескольких трассах
Иллюстрация: Brainparking.com
Дорожный затор из-за снежной бури

Киев, 23 января 2019, 13:20 — REGNUM  Движение большегрузного транспорта на двух трассах международного значения в Винницкой области ограничено, заявили в пресс-службе государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, сообщил 23 января официальный сайт ведомства.

Спасатели предупредили о закрытии трасс М-12 на участке между населёнными пунктами Немиров и Гайсин, и М-21 между Жмеринкой и Могилёвом-Подольским.

Подобные ограничения введены на трассе М-05 между Киевом и Одессой. В связи с тяжёлыми погодными условиями на дорогах Украины работают 1 тыс. 382 работника «Укравтодора».

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Снегопады, метели, снежные бури
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