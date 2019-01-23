Два человека пострадали при взрыве бытового газа в Дагестане

Махачкала, 23 января 2019, 13:03 — REGNUM В результате взрыва бытового газа в одном из поселков в Дагестане пострадали два человека, об этом 23 января сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
По данным ведомства, взрыв произошел в поселке Тухчар Новолакского района.
«Пострадали два человека», — цитирует РИА Новости представителя регионального Минздрава.
Отмечается, что пострадавших госпитализировали в больницу с ожогами второй/третьей степени. Все обстоятельства произошедшего выясняются.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее взрыв бытового газа произошёл в квартире на восьмом этаже 10-этажного дома в Махачкале. Пострадала семья из трёх человек — ребёнок и его родители. Спустя две недели отец семейства скончался в больнице.
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