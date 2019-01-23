Жительница Воронежа призналась в убийстве двухмесячной дочери

Воронеж, , 12:46 — REGNUM Жительница Воронежа подозревается в убийства собственной двухмесячной дочери. О совершении преступления 36-летняя женщина сама заявила в правоохранительные органы, сообщила ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР Елена Мануковская 23 января.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст.105 УК РФ («Убийство малолетнего ребенка»).

Следователи уже побывали на месте преступления — по месту жительства подозреваемой было обнаружено тело ребенка без признаков жизни. Женщина дала признательные показания, в ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом о ее аресте.

На данный момент известно, что семья, в которой произошла трагедия, на учете в органах системы профилактики не состояла. Следователи опрашивают родственников, соседей. По уголовному делу продолжается выполнение мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств трагедии, а также сбор и закрепление доказательственной базы.

Отметим, накануне стало известно, что следователи не будут возбуждать уголовное дело в отношении жительницы Нововоронежа, выбросившей в начале декабря 2018 года на помойку тело своей новорожденной дочки: девочка родилась мертвой.