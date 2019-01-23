В Одесской области корью заболел 61 ребёнок

Шевченково, Украина, , 12:47 — REGNUM В селе Шевченково Одесской области заболели корью 62 человека, из которых 61 ребёнок, заявили в Одесском областном лабораторном центре министерства здравоохранения Украины, сообщило 22 января информационное агентство «УНН».

В больнице оказались четыре ребёнка, у 38 человек диагностировали заболевание средней степени тяжести, а у 24 — лёгкой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее болезнь подтвердилась у 40 жителей села.

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За минувшую неделю корью заболели 3450 человек. С начала года от осложнений, вызванных корью на Украине скончались пять человек.

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