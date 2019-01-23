В Калуге из-за пожара в пятиэтажном доме эвакуировали на мороз 20 человек

Калуга, , 12:36 — REGNUM Пожар в двухкомнатной квартире на третьем этаже дома по улице Николо-Козинская в Калуге, произошел около 18:00 22 января. По предварительным данным, причиной возгорания стала непотушенная сигарета, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по Калужской области.

Следуя указаниям пожарных, дом покинули 20 человек, среди которых были трое детей. Шестерым жителям пятиэтажного дома в ходе эвакуации потребовалась помощь спасателей. Больше всего пострадал 48-летний владелец квартиры, где произошло возгорание — мужчина отравился продуктами горения. Частично пострадала от огня и его квартира.

На месте происшествия работали пожарно-спасательные подразделения федеральной противопожарной службы МЧС России по Калужской области. Всего к ликвидации возгорания от МЧС России по Калужской области привлекалось 15 человек и пять единиц техники. Пожар ликвидирован. На место направлен инспектор госпожарнадзора.

За минувшие сутки в Калуге также произошел пожар в мусороприемной камере девятиэтажного дома на улице Знаменская, где также пришлось эвакуировать жителей. Две женщины получили легкие отравления от задымления. Добавим, что температура воздуха в Калуге 22 января вечером составляла около 22 градусов мороза.