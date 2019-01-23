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В Перми следователи проводят проверку по факту инцидента в речном порту

Происшествия

От берега оторвалось три судна, что стало поводом для объявления особого режима в городе

Пермь, 23 января 2019, 12:31 — REGNUM  В Перми по факту отрыва трех водных судов от швартов в речном порту проводится доследственная проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Уральском следственном управлении на транспорте СКР.

По предварительным данным, вечером 22 января в речном порту от швартов оторвались три водных судна: два дебаркадера и один теплоход. Один из дебаркадеров и теплоход отнесло от берега. Обошлось без человеческих жертв.

Напомним, ранее в ГУ МЧС по Пермскому краю говорили о двух судах — теплоходе и дебаркадере. После отрыва от берега их движение стало неуправляемым. На борту находились два человека — охранники. Когда теплоход и дебаркадер замедлили движение, то людей удалось эвакуировать. Спасательная операция завершилась в 02:00 по местному времени (в полночь по московскому времени).

Из-за инцидента в городе объявили о режиме повышенной готовности. В ночь на 23 января на мосту через Каму приостанавливали движение, поскольку суда двигались по направлению к инженерному сооружению и могли врезаться в одну из опор.

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