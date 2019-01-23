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СБУ пресекла трансляцию российских телеканалов в Запорожье

Происшествия

Трансляция российских каналов «угрожает» территориальной целостности Украины

Запорожье, Украина, 23 января 2019, 12:22 — REGNUM  Сотрудники СБУ задержали жителя Запорожья, который организовал трансляцию российских телеканалов через IP — TV, заявили в пресс-службе ведомства, сообщил 22 января официальный сайт СБУ.

«Во время санкционированных следственных действий в жилье администратора правоохранители обнаружили техническое оборудование, которое использовалось для «противоправных действий», — сказано в сообщении.

Против мужчины завели уголовное дело по статье «Посягательство на территориальную целостность Украины».

Как сообщало ИА REGNUM, доля российского телевизионного контента в украинском эфире упала до рекордных 7%, при том, что ещё в 2008 году, согласно опросам, для 82% населения Украины родным языком был русский.

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