Спасатели возобновили поиски пропавшего в районе Ла-Манша самолета

Лондон, , 12:11 — REGNUM Операция по поиску легкомоторного самолета, который пропал с радаров в районе Ла-Манша, возобновлена, об это 23 января сообщили в полиции острова Гернси.

«Мы возобновили поиск. Два самолета вылетают в намеченный район, где вероятность нахождения (фрагментов воздушного судна) наиболее высока», — говорится в заявлении.

Напомним, вечером 21 января легкомоторный самолет, вылетевший из французского Нанта в британский Кардифф, исчез с радаров.

На борту находились два человека, в том числе игрок британского футбольного клуба «Кардифф Сити» Эмилиано Сала. В ходе поисков были обнаружены плавающие в воде предметы. Вечером 22 января поиски были временно приостановлены.

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