Среда, 23 Января 2019 года
12:11:28 МСК

Спасатели возобновили поиски пропавшего в районе Ла-Манша самолета

Происшествия

Вечером 22 января поиски были временно приостановлены

Лондон, 23 января 2019, 12:11 — REGNUM  Операция по поиску легкомоторного самолета, который пропал с радаров в районе Ла-Манша, возобновлена, об это 23 января сообщили в полиции острова Гернси.

«Мы возобновили поиск. Два самолета вылетают в намеченный район, где вероятность нахождения (фрагментов воздушного судна) наиболее высока», — говорится в заявлении.

Напомним, вечером 21 января легкомоторный самолет, вылетевший из французского Нанта в британский Кардифф, исчез с радаров.

На борту находились два человека, в том числе игрок британского футбольного клуба «Кардифф Сити» Эмилиано Сала. В ходе поисков были обнаружены плавающие в воде предметы. Вечером 22 января поиски были временно приостановлены.

Читайте также: «Мне страшно»: опубликовано последнее сообщение футболиста «Кардиффа»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиапроисшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить