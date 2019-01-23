Новочеркасский чиновник задержан за взятку в размере 1 млн рублей — СКР

Новочеркасск, Ростовская область, , 12:08 — REGNUM Первый заместитель главы администрации Новочеркасска (Ростовская область) задержан по подозрению в получении взятки. Как уточнили ИА REGNUM в региональном управлении СКР 23 января, чиновник потребовал от исполнителя одного из госконтрактов 1 млн рублей.

В ведомстве уточнили, что в отношении Сергея Басакевича возбуждено уголовное дело п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом лично взятки в виде денег, за незаконные действия, в крупном размере»).

Задержали чиновника, как и сообщал ранее ряд интернет-изданий, на рабочем месте 22 января 2019 года. Полученные деньги Басакевич потребовал «за содействие и покровительство в принятии работ, предусмотренных муниципальным контрактом, предметом которого явился ремонт участков трамвайного пути в Новочеркасске с привязкой к опорам контактной сети».

В ближайшее время будет решён вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

ИА REGNUM напоминает, что Сергей Басакевич в администрации занимался вопросами ЖКХ и благоустройства. В его ведении были департамент строительства и городского развития, управление архитектуры и градостроительства, а также управление по делам ГО и ЧС.

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