Житель Чикаго, арестованный за «угон» своей же машины, получит $1,25 млн

Чикаго, США, , 12:18 — REGNUM Пригород Чикаго, Эванстон, предварительно согласился выплатить пострадавшему $1,25 млн, чтобы урегулировать инцидент, в котором полицейские повалили человека на землю и арестовали его за кражу автомобиля, который оказался его собственным, сообщает 23 января АР.

Мэр города Эванстон Уолли Бобкевич подтвердил, что достигнуто соглашение с пострадавшим, Лоуренсом Кросби — на момент инцидента, произошедшего в 2015 году, ему было 25 лет, он был докторантом инженерного факультета Северо-Западного университета. Адвокат Кросби, Тимоти Тохи, сказал Chicago Tribune, что сумма составляет $1,25 млн.

Этот инцидент был одним из нескольких громких случаев в районе Чикаго в последние годы, связанных с насильственными, иногда смертельными столкновениями между полицейскими и чернокожими мужчинами. Тохи рассказал, что Кросби пытался починить свой автомобиль, когда некая женщина сообщила в полицию о черном человеке, пытающемся угнать машину. Когда Кросби уехал, женщина последовала за ним на собственной машине вплоть до его квартиры, сообщив полиции его местонахождение. Кросби вышел из машины с поднятыми руками после того, как его остановила полиция, но не сразу подчинился приказу лечь на землю и был схвачен. Позже полиция установила, что машина принадлежала самому Кросби, но все равно обвинила его в неповиновении офицерам и сопротивлении аресту.

Во время ареста Кросби представитель Департамента полиции Эванстона сказал, что применение силы полицией было оправдано, поскольку офицеры реагировали на то, что считали кражей автомобиля. Представитель сказал также, что офицеры нанесли Кросби удары коленом и руками.

«Он надеется, что в результате этого дела все мы начнем дискуссию о скрытой предвзятости и начнем признавать ее и обсуждать между собой и друзьями», — сказал Стивен Йоновер, который представлял Кросби в этом деле.

Как сообщало ИА REGNUM, в тот же год, когда был арестован Кросби, был также убит 17-летний чернокожий — чикагский полицейский выстрелил в него 16 раз. Сотрудника полиции осудили за убийство.