Смертность в ДТП на дорогах Москвы сократилась в 2018 году

Москва, , 11:53 — REGNUM Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах Москвы сократилось, сообщает 23 января аккаунт в Twitter транспортного комплекса столицы.

По данным источника, в 2018 году на дорогах Москвы в ДТП погибли 459 человек. Это на 7,1% меньше, чем в прошлом.

«Вместе с ГИБДД мы делаем новые переходы, в том числе с подсветкой, ставим камеры, меняем схемы движения, перенастраиваем светофоры и многое другое. Все это дало результат — 35 спасённых жизней», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве оборудуют перекрёстки светофорами с подсветкой опор. В 2018 году их установили по 59 адресам.

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