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На Южном Урале выясняют обстоятельства смерти заключенного в колонии

Происшествия

По результатам проверки будет принято процессуальное решение

Златоуст, Челябинская область, 23 января 2019, 11:50 — REGNUM  В Челябинской области следователи проводят проверку по факту обнаружения тела осужденного в исправительной колонии №25 в городе Златоуст, сообщает 23 января пресс-службе регионального управления СКР.

По данным следствия, тело осужденного было найдено вечером 22 января в помещении промзоны колонии.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее сообщалось, что следователи выясняют обстоятельства смерти заключенного колонии №1 Копейска Челябинской области. По словам правозащитников, осужденного «били и пытали».

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Происшествия в местах лишения свободы
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